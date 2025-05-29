Brisa’nın merkez ofisinde 26 Mayıs'ta düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanan bu anlaşma, Brisa'nın filo yönetimi çözümleri alanındaki uzmanlığını ve pazardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Filo Yönetiminde Yeni Dönem: Çoklu Lokasyonda Entegre Çözümler

Brisa, geleneksel yaklaşımın ötesine geçen kapsamlı mobilite çözümleriyle, Doğan-Gü bayisi ile birlikte Çiftay’a yalnızca ürün değil, aynı zamanda uçtan uca danışmanlık ve stratejik çözüm ortaklığı sunuyor.

Çiftay’ın yaklaşık 950 kamyon ve 200 iş makinesinden oluşan araç parkında, yeni lastik tedariği, kaplama ve tamir operasyonları Brisa tarafından yönetilecek. Çiftay’ın tüm filo yönetimi süreçlerinde Brisa’nın Profleet çözüm ortaklığı modeli uygulanacak.

Yılda 8.000 yeni ağır vasıta lastiği ve 7.000’in üzerinde kaplama ihtiyacına sahip Çiftay için geliştirilen bu model kapsamında, Brisa bayisi Doğan-Gü’nün 15 kişilik ekibi müşteri odaklı organize hizmet sunuyor.

Brisa ayrıca, Bandag kaplama çözümleriyle lastik ömrünü maksimize ederken, LCPK (Kilometre Başına Lastik Maliyeti) analizleriyle de etkin performans takibi ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Aynı zamanda sahada altyapı desteği ve anlık bakım hizmetleriyle operasyonların sürekliliğini güvence altına alıyor.

Veri Tabanlı Akıllı Filo Yönetimi

Teknoloji destekli Aspects saha analizleri, TPMS uzaktan lastik basınç takibi, hurda lastik analizleri ve TMP yazılımı gibi araçlarla her adım veri temelli yönetilerek lastiklerin ekonomik ömrü en üst düzeye çıkarılıyor.

İmza töreninde Brisa Stratejik Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor şu değerlendirmeyi yaptı: “Brisa olarak, Türkiye genelinde güçlü filo müşterilerimize mobiliteyi merkeze alan entegre çözümler sunuyoruz. Bu doğrultuda Çiftay ile stratejik iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu modelle, çok lokasyonlu operasyonları daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirerek filo yönetimindeki uzmanlığımızı ve çözüm ortaklığı gücümüzü bir kez daha gösteriyoruz.”

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Demir ise şunları söyledi: Brisa olarak, mobilite dönüşümümüzü yaygın bayi ağımızla birlikte, ortak bir vizyonda gerçekleştiriyoruz. Bu vizyon ortaklığını sahiplenen, Çiftay ile işbirliğimizin geliştirilmesinde çok önemli katkıları olan Doğan-Gü bayimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sabit Aydın ve Çiftay Maden Yönetim Kurulu Başkanı Gülant Candaş iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Brisa ile yürüttüğümüz bu çözüm ortaklığı sayesinde, farklı coğrafyalarda ve zorlu saha koşullarında faaliyet gösteren araç filomuzun verimliliği ve güvenliği büyük ölçüde arttı. Bu iş birliği sadece tedarik değil, sürdürülebilir operasyonel başarıyı hedefleyen bir dönüşüm”

Murat Oğuz ve Brisa’nın çözüm ortağı Doğan-Gü 'nün Genel Müdürü Taylan Avcıoğlu ise şunları söyledi: “Çiftay ile sahada kurduğumuz organizasyon, bayi olarak yetkinliğimizi ve çözüm üretme gücümüzü en üst seviyeye taşıdı.”