BIST 100 Endeksi Haftayı Sınırlı Kayıpla Kapattı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı %0,42 oranında düşüşle tamamladı. Endeksin 11.500 puan seviyelerine yaklaştıkça kâr realizasyonlarının artması, yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Teknik ve temel göstergelerin henüz güçlü bir katalizör sunmaması, piyasalarda yatay ve yönsüz görünümün devam etmesine neden oluyor.

Piyasa beklentilerine göre BIST 100’ün yılı 11.200 – 11.500 puan aralığında tamamlaması öngörülüyor. Bu görünüm, yıl başında açıklanan hedeflerin altında bir kapanış anlamına geliyor.

Bankacılık Endeksinde Satış Baskısı Devam Ediyor

Bankacılık endeksi, haftayı %3,19’luk değer kaybıyla tamamladı. Endekste 16.800 puan seviyesinde görülen geri çekilme, bankacılık hisselerinin güç kazanmasının önünde önemli bir engel oluşturuyor. Enflasyon verilerinin piyasalar üzerindeki algısal etkisi ve yeni bir hikâyenin henüz oluşmaması, bankalarda temkinli seyrin sürmesine yol açıyor.

2026 Beklentileri: Yatay Başlangıç, Seçici Fırsatlar

Analistlere göre 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasada nispeten yatay bir eğilim görülebilir. Hisse senedi rotasyonlarının henüz başlamadığına dikkat çekilirken, 2024–2025 döneminde yatırım yapan şirketlerin, 2026 yılında bu yatırımların meyvelerini toplamaya başlaması bekleniyor. Bu durum, seçici hisse bazlı fırsatları ön plana çıkarabilir.

Küresel Piyasalarda Güçlü Kapanış, Fed Tutanakları Odakta

Küresel piyasalar 2025 yılını güçlü performanslarla tamamlamaya hazırlanıyor. S&P 500 endeksi %17,7, Nasdaq endeksi ise %22,2 yükselişle tarihi zirvelerin hemen altında işlem görüyor. Noel Baba rallisi beklentisiyle desteklenen vadeli işlemler, haftaya dirençli ve yatay bir başlangıç yaptı.

Piyasaların ana odağında, Salı akşamı açıklanacak FOMC Toplantı Tutanakları yer alıyor. Yatırımcılar, Fed’in 2026 yılı para politikası projeksiyonlarına dair ipuçlarını bu tutanaklarda arayacak.

Altın ve Gümüşte Düzeltme Sinyalleri

Emtia tarafında ise gümüş, rekor seviyelerin ardından geri çekilirken; ons altın, yüksek seviyelerde tutunmaya devam ediyor. Her iki emtiada da kısa vadeli düzeltme isteği öne çıkıyor. Uzmanlar, oynaklığın arttığı bu dönemde bekle-gör stratejisinin daha güvenli olabileceğine dikkat çekiyor.

Haftanın Veri Gündemi Yoğunlaşıyor

Haftanın geri kalanında küresel piyasalar için kritik veri başlıkları şöyle:

ABD: Konut piyasası verileri ve enerji stokları

Salı: FOMC Toplantı Tutanakları

Yılın son günü: Çin PMI verileri ve ABD istihdam rakamları

Perşembe: Küresel resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı

Cuma: Türkiye, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den İmalat PMI verileri BIST 100’de Kritik Seviyeler İzleniyor! İçeriği Görüntüle

Bu veriler, 2026 yılının ekonomik aktivitesine dair ilk sinyalleri verecek.

Teknik Görünüm: 11.200 – 11.500 Aralığı Korunuyor

Teknik analiz açısından BIST 100 endeksi, 11.500 direncini aşmakta zorlanırken, 11.200 seviyesini güçlü bir destek olarak koruyor. Teknik göstergeler pozitif bölgede bulunsa da kısa vadeli eğilim aşağı yönlü. Bu nedenle endekste 11.200 – 11.500 puan aralığında yatay seyrin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.