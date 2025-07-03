Geri alım işlemlerinde öne çıkan şirketler ve detaylar şöyle:
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AKFYE, 75.000 adet hissesini 22,62 – 22,78 TL fiyat aralığından geri aldı.
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AHGAZ, toplamda 230.000 adet payı 27,68 – 27,82 TL fiyat aralığında geri alarak önemli bir alım gerçekleştirdi.
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ENDAE, 115.000 adet payı sabit 16,48 TL fiyatla geri alım yoluna gitti.
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INVES, daha yüksek fiyat aralığında 4.607 adet hisseyi 259,00 – 260,00 TL’den portföyüne geri kattı.
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LKMNH, 213.250 adet payı 14,81 – 15,02 TL fiyat aralığında geri alarak dikkat çekti.
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TEZOL, 140.000 adet payı 20,92 – 21,04 TL aralığında geri aldı.
Şirketlerin geri alım kararları, piyasalarda uzun vadeli güven mesajı olarak yorumlanırken, hisse fiyatlarına da kısa vadede destek olmayı amaçlıyor. Yatırımcıların bu gelişmeleri dikkatle takip etmesinde fayda var.