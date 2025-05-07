Bank of America ADESE'de Payını Artırdı

Bank of America Corporation, ADESE paylarında 2,43 – 2,60 TL fiyat aralığında toplam 18,49 milyon adet alım ve 7,78 milyon adet satış gerçekleştirerek, şirketteki payını %5,78 seviyesine yükseltti.

AKFIS, AKFYE ve AKFGY Geri Alımlara Devam Ediyor

AKFIS, 60 bin adet; AKFYE, 70 bin adet; AKFGY ise 150 bin adet payı geri alım kapsamında portföyüne kattı. Bu işlemler sırasıyla 19,29 – 19,45 TL, 17,69 – 17,87 TL ve 2,05 – 2,07 TL fiyat aralıklarında gerçekleşti.

Yatırımcı Hamleleri ve Dikkat Çeken Devirler

BAYRK hisselerinde Allbatross Portföy 453 bin adet alım yaparak şirketteki payını %10,05’e taşırken, TKFEN'de Can Kültür Sanat’ın 2,75 milyonluk alımı %10,44’lük paya ulaştı. ENKAI’de Fatma Esra Tara'nın 50 bin adetlik alımı da kayda geçti.

Öte yandan, GOKNR paylarının 1,53 milyon adedi Esterad’dan Simsima Real Estate Investment’a Borsa dışında devredildi. METUR’da Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut’un gerçekleştirdiği 1 milyon adetlik devir ile şirketteki payı %15,74’e geriledi.

SASA’dan Dev Geri Alım

Günün en dikkat çeken işlemlerinden biri SASA tarafından yapıldı. Şirket, toplamda 25 milyon adet payı 3,99 – 4,06 TL fiyat aralığından geri alarak piyasada büyük bir hareketlilik yarattı.

Hisarcıklıoğlu Kardeşlerden PAGYO Hamlesi

PAGYO hisselerinde Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu 7.579 adet, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ise 17.000 adet pay alımı gerçekleştirdi. Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun şirketteki payı %12,27’ye çıktı.

Borsa’da Geri Alım Trendleri Devam Ediyor

DCTTR, ENERY, ENDAE, FRIGO, HRKET, KAYSE, MAKIM, MERCN, MACKO, NATEN, NTHOL, PCILT, SANFM ve TERA gibi birçok şirket, belirlenen fiyat aralıklarında yüz binlerce payı geri aldı. Geri alımların yatırımcı güveni sağlama ve hisse değerini destekleme amacıyla devam ettiği gözlemleniyor.

Yüksek Miktarda Satışlar da Gündemdeydi

TUREX hisselerinde Atilla Ersan tarafından yapılan 12 milyon adetlik satış, şirket sermayesindeki payını %12,19’a düşürdü. YBTAS’ta Votorantim Çimento’nun 150.732 TL fiyatla yaptığı satışla sermayedeki payı %82,94 seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul’da şirket pay hareketliliği yüksek seyrederken, yatırımcıların ve kurumsal portföylerin pozisyonlarını aktif olarak yönettikleri görülüyor. Alım ve geri alım haberlerinin bazı hisselerde fiyatları olumlu etkileyebileceği öngörülüyor.