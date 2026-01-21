BOMAG’ın Türkiye distribütörü Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş.’nin önde gelen iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşen, İtalya Alfonsine’de bulunan BOMAG finişer fabrikası ziyaretinde üretim süreçleri yerinde incelendi, BOMAG’ın mühendislik kalitesi ve teknolojik gücü yakından gözlemlendi.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. bünyesine Ocak 2024 itibarıyla katılan BOMAG, sektöre ilham vermeyi sürdürüyor. Ürün ve hizmet portföyünü, endüstrinin ihtiyaçlarına göre genişleten BOMAG, finişer ürün grubundaki etkinliğini, üstün mühendislik kalitesi ve teknolojik gücü ile iş ortaklarıyla buluşturuyor. İtalya’nın Alfonsine şehrinde yer alan BOMAG finişer fabrikasına yapılan ziyaret ile, Türkiye’nin yol yapım sektöründeki önemli oyuncuları, dünya standartlarında finişer üretim süreçlerine tanıklık ederek BOMAG’ın kaliteye olan bağlılığını yerinde gördüler.

BOMAG’ın finişer segmentindeki küresel gücü: İtalya Alfonsine Fabrikası

İtalya Alfonsine’deki BOMAG finişer fabrikası, yol yapım teknolojilerinde uzmanlaşmış bir merkez olarak hizmet veriyor. 1899 yılında kurulan ve günümüzde 150.000 metrekare alan üzerinde üretim gerçekleştirilen fabrikada, finişerlere ek olarak asfalt plentleri de üretiliyor. Yıllık, yaklaşık 500 adet finişer üretim kapasitesi olan fabrika, yüksek mühendislik standartlarında ve sipariş üzerine üretim yapıyor. Tüm dünyaya ürün ihraç etmesi ile dikkat çeken fabrikada ayrıca bir de makinelerin performansının test edildiği özel bir demo sahası bulunuyor.

Cem Doyuran: “Finişer pazarını büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

İtalya’daki fabrika ziyaretleri ve sektör ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Marubeni Dağıtım ve Servis Yol Makineleri Ülke Satış Müdürü Cem Doyuran; “Ocak 2024 itibarıyla bünyemize kattığımız BOMAG markasının sektördeki etkisini artırıyoruz. BOMAG’ın toprak ve asfalt silindir segmentlerindeki liderliğini finişer ve freze alanlarında da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 yıllık süreçte 6 adet finişer teslimatı yaparak Türkiye’deki yol yapım üretimine katkıda bulunduk. MAGMALIFE, ECOMODE, SIDEVIEW, QUICK COUPLER gibi teknolojiler sayesinde iş ortaklarımızın karlılığını artıran ve üretim verimliliğini yükselten donanımları sağlıyoruz” dedi.

Cem Doyuran, fabrika ziyaretleri ile ilgili olarak; “İtalya Alfonsine’de bulunan BOMAG finişer fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledik. BOMAG’ın mühendislik kalitesi ve teknolojik gücünü, iş ortaklarımız ile birlikte ilk defa yakından gözlemleme şansını elde ettik. Bugüne kadar BOMAG markasını tercih etmiş ve ilerleyen dönemde de filosunu yenilemek isteyen iş ortaklarımıza, davetimize katıldıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Her türlü yol ve zemin üretimine uygun finişer ürün çeşitliliği

Finişer ürün grubunda kompakt sınıf BF 200 C-2’den, otoyol sınıfı BF 800 C-3’e kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olan BOMAG, MAGMALIFE, ECOMODE, SIDEVIEW ve QUICK COUPLER teknolojilerini barındıran özellikleri ile kısa zamanda sektörün dinamiklerine etki etti.

BOMAG BF 200 C-2 ile kaldırımlar, alt geçitler ve dar alanlar gibi kısıtlı bölgelerde yüksek manevra kabiliyeti ve kullanım kolaylığı sunulurken, düşük ağırlık ve taşıma genişliği sayesinde her kamyona sığdırılarak taşınabiliyor. Kullanım ve bakım kolaylığı, sessizlik, yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü itiş kapasitesi ile BOMAG BF 200 C-2, kapalı otoparklar, tenis kortları, parklar ve bahçeler gibi mekanların inşaasına yardımcı oluyor.

BOMAG BF 800 C-3 ise otoyollar ve havaalanları gibi yüksek asfaltlama performansının gerekli olduğu, büyük ve ağır projelere yönelik en ideal finişer olarak öne çıkıyor. BOMAG BF 800 C-3, yol üretim konvoylarında kusursuz koordinasyon için sahaya tam görüş sağlayan, çift yönde genişletilebilen operatör alanı ile dikkat çekiyor. Maksimum konfor sunan sürücü platformu, uzun vardiyalarda bile verimliliği artırırken; sezgisel ekran yapısı ve A-PAVE işletim konsepti, operatöre pratik yardım fonksiyonlarıyla akıllı bir kullanım sunuyor. Hava koşullarına karşı sağladığı çok yönlü koruma, her mevsim güvenli bir çalışma ortamı yaratıyor. %95’e kadar ön sıkıştırma kapasitesine ulaşarak, sıkıştırma öncesi en yüksek düzeyde ön sıkıştırma sağlıyor.

BOMAG asfalt finişer ailesinde ayrıca BF 300 C-2 ve BMF 2500 ürünleri de bulunuyor.

BOMAG finişerlerinin öne çıkan teknolojileri:

· MAGMALIFE Isıtma Sistemi: Sektörün en kısa işe giriş süresi olarak, hava koşullarına göre yaklaşık 20-30 dakikalık ısınma süresi sunarak, zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda tabla boyunca eşit ısı dağılımı ile serim kalitesini artırıyor ve ısıtma elemanlarının ömrünü uzatıyor.

· ECOMODE Motor Yönetimi: Motor devir ayarını optimize ederek düşük yakıt tüketimi sağlıyor ve çevre dostu bir çalışma sunuyor.

· Yüksek Ön Sıkıştırma: Sınıflarının en ağır tablalarına sahip olmaları sayesinde silindirleme öncesinde yüksek oranda ön sıkıştırma sağlayarak saha verimliliğini artırıyorlar.

· QUICK COUPLING: Kullanıcı dostu QUICK COUPLING sisteminde yer alan geçmeli tabla uzatmaları, zemin konumundayken kolaylıkla sökülüp-takılabilmesi sayesinde, sahada ilave forklift vb. kaldırma makinesi ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak kolaylık, esneklik ve zamandan tasarruf sağlıyor.

· Otomatik Yağlama: Makinenin hareketli parçalarında ve pimlerde ihtiyaç duyulan gres yağını bir merkezden, zaman-miktar ayarlı olarak otomatik ayarlayan gresleme sistemi, makinenin durma sürelerini ve arızalanma olasılıklarını ortadan kaldırıyor.

Yüksek yedek parça bulunabilirliği sunuluyor

İş makineleri sektöründe satış sonrası hizmetleriyle dikkat çeken Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markası için de deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. BOMAG, Türkiye genelinde yaygın yetkili servis noktaları ile kullanıcılarına yüksek yedek parça bulunabilirliği, hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.