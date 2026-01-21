Buna göre, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları 2024 yılında 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu yatırımların 1 trilyon 737 milyar TL’si imalat sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapılırken, toptan ve perakende ticaret sektörünün yatırım harcamaları 885 milyar TL oldu. Ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin yatırım harcamaları ise 617 milyar TL olarak kaydedildi.

Makine ve teçhizat yatırımları ilk sırada

2024 yılında maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamalarının en büyük kısmını makine ve teçhizat yatırımları oluşturdu. Bu kalemde yapılan yatırımlar 2 trilyon 822 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde mevcut bina ve yapılara yönelik yatırım harcamaları 1 trilyon 620 milyar TL, inşaatların ve binaların büyük tadilatlarına yapılan harcamalar 721 milyar TL, arazi yatırımları 443 milyar TL ve diğer maddi mallara yapılan yatırımlar 39 milyar TL olarak gerçekleşti.

Makine ve teçhizatın payı yüzde 50

Maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 50,0 ile makine ve teçhizat yatırımları aldı. 2023 yılında bu oranın yüzde 52,3 olduğu dikkate alındığında, 2024 yılında makine ve teçhizat yatırımlarının toplam içindeki payında sınırlı bir gerileme yaşandığı görüldü.

Makine ve teçhizat yatırımlarının ardından, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcaması içindeki payı en yüksek ikinci alan yüzde 28,7 ile mevcut bina ve yapılara yapılan yatırımlar oldu.

Açıklanan veriler, 2024 yılında sanayi ve hizmet sektörlerinde yatırım iştahının sürdüğünü ve özellikle üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine ve teçhizat yatırımlarının ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.