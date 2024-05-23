Türkiye’nin kripto varlıklara en çok ilgi duyan ülkelerin başında geldiğini belirten BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, kripto dünyasıyla yeni tanışan kullanıcıların rehberi ve sağ kolu olmak, deneyimli kullanıcılara ise güvenilir bir platformda hız ve pratiklik kazandırmak için yola çıktıklarını duyurdu.

Özgün reklam filmiyle kripto dünyasına cesur bir giriş yapan İstanbul merkezli yeni kripto para borsası BitHero, Feriye’de gerçekleştirilen basın toplantısıyla yeniliklerini ve hedeflerini anlattı. Moderatörlüğünü Nefise Karatay’ın üstlendiği toplantıya BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu ve BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız katıldı.

Kullanıcılara rehber olacak

BitHero CEO'su Fatih Otluoğlu, kullanıcılarına yenilikçi ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen dinamik, samimi ve kullanıcının dilinden konuşan bir kripto para borsası olduklarını söyledi. Otluoğlu, “Amacımız, kripto para alım satımını kolaylaştırarak bu teknolojiye herkesin kolaylıkla erişebilmesini ve işlem yapabilmesini sağlamak. Bu vizyonla, özellikle kripto para piyasasına yeni giren kullanıcılar için bir rehber, bir sağ kol niteliğinde olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Kripto para alımını karmaşıklıktan uzaklaştırıp basit hale dönüştürüyoruz”

Otluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kripto dünyası diğer finansal sektörlere göre çok yeni. Hala karmaşık ve anlaşılması zor bir yatırım aracı olarak görülüyor. Biz tam da bu noktada devreye giriyoruz. Kripto para alıp satmayı karmaşık bir dünyadan uzaklaştırıp basit, anlaşılabilir anlaşılmadıysa da kullanıcılarımızın yanında olacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz. Platformumuz, kullanıcıların üyelik işlemlerinden, alım-satım süreçlerine kadar her adımı daha rahat ve anlaşılır bir hale getirecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, 7/24 erişilebilir canlı destek hizmetimiz, sağlam finansal altyapımız ve güvenilir teknolojimiz ile kripto varlık piyasasında kullanıcıların tüm gereksinimlerini uçtan uca karşılamak üzere yola çıktık. ‘Hero – Kahraman’ söylemi de buradan geliyor aslında biz burada doğru dokunuşlarla kullanıcıyı kahramanlaştırıyoruz. Deneyimli kullanıcılara ise güvenilir bir platformda hız ve pratiklik kazandıracağız. Sağladığımız kolaylıklar ve avantajlarla kısa süre içinde Türkiye’nin en çok tercih edilen borsaları arasında olmayı hedefliyoruz.”

Güçlü altyapıdan teknoloji desteği

BitHero CEO’su, yeni bir platform olarak güçlü ve deneyimli bir altyapıdan faydalandıklarını söyledi: “BitHero olarak BtcTurk Teknoloji’den teknoloji ve altyapı desteği sağlıyoruz. BtcTurk Destek şirketinden de müşteri desteği hizmeti alıyoruz. Bu iş birlikleriyle kullanıcılarımıza 7/24 kesintisiz canlı destek hizmeti sunuyoruz. Sağlanan yüksek likidite sayesinde aslında BitHero kullanıcılarına 6 milyondan fazla insan ile birlikte aynı yerde işlem yapma imkânı tanıyoruz. Özellikle yeni bir borsa için bunların çok önemli ve değerli özellikler olduğunu söyleyebilirim.”

Türkiye, kripto paraya en çok ilgi gösterilen ülkelerin başında

Yaptığı konuşmada Türkiye’deki kripto para ekosistemine ilişkin bilgiler paylaşan BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, “Genç ve teknolojiye son derece meraklı nüfusumuzla dünyada kripto paraya en çok ilgi gösteren ülkelerin başında geliyoruz. Hatta son araştırmalara göre; kripto para sahipliğine bakıldığında Türkiye, dünyada %21.7’lik oranla 1. sırada. Türkiye’yi Tayland ve Arjantin takip ediyor. Ağırlıklı olarak 18-45 yaş aralığındakiler kripto para alım satım işlemi yapıyor. Kripto para işlemi yapanların %75’i erkek. Ama önümüzdeki dönemde kadınların daha fazla bu piyasalara dahil olacağını düşünüyoruz” dedi.

Kripto para yasası TBMM’de

Kripto paraya ilişkin regülasyonlara da değinen Bithero CEO’su, “Bu yılın Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kripto varlıklarla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının son aşamasına gelindiğini açıkladı. Şubat ayında ise, yasa koyucular dijital varlık paydaşları ile gelecek kripto düzenleme paketini tartışmak üzere bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta 16 Mayıs tarihinde de hazırlanan yasa teklifi TBMM’ne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yönetimi ve denetimini merkeze alan yasal düzenlemenin yakın zaman içinde onaylanmasını bekliyoruz. Bütün bunlar Türkiye’de kripto para piyasalarının güçlenerek ilerleyeceğini gösteriyor” tespitini yaptı.

15 Haziran tarihine kadar komisyonsuz alım satım fırsatı

BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız ise kripto para piyasalarını merak eden, ilgi duyan ama karmaşık bulduğu için uzak duran geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldız, “İlk günden itibaren 100’den fazla kripto para sunarak, geniş alternatif sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde kripto para çeşitliliğini artıracağız ve kullanıcılara yatırım kararlarında destek olacak yeni özellikleri ekleyeceğiz. Ayrıca komisyonsuz alım satım fırsatımızı da 15 Haziran tarihine kadar uzatma kararı aldık” bilgisini paylaştı.

Reklam filmi Brezilya’da gerçek rodeo arenasında çekildi

Toplantının en ilgi çekici bölümlerinden biri, BitHero’nun dünyada bir ilke imza atarak bir kripto para platformu için gerçek boğalarla gerçek rodeo arenasında çekilen reklam filminin tanıtımı ve reklam arkası kesitleri oldu. BitHero Pazarlama Direktörü Özgür Yıldız, hazırlanan yaratıcı filmin BitHero’nun cesur, yenilikçi ve kolaylaştırıcı kimliğini vurguladığına dikkat çekti.

Yıldız, şu bilgileri paylaştı: “Reklam filmimiz BitHero’nun marka kimliğini çok iyi yansıtıyor. Kreatif fikir paylaşıldığında bunu çok beğendik ve bu güçlü mesajı en etkili şekilde vermek için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Gerçek bir rodeo arenasında gerçek rodeocularla çekilen özgün bir reklam filmi hazırladık. Çekimler, Brezilya'nın Sao Paulo şehrine 100 km uzaklıkta bulunan Cajamar’daki bir rodeo arenasında gerçekleştirildi. Profesyonel 8 rodeo sporcusu, 10 rodeo boğası ve pek çok rodeo eğitmeninin yer aldığı çekimlerde, Türkiye, Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan 100'ün üzerinde kişi görev aldı. Tüm arena, BitHero reklamı için bir platoya dönüştürüldü ve hayal gücünü zorlayan bir yapım ortaya çıkarıldı. Prodüksiyon kısmında Netflix platformu için rodeo belgeseli çeken ekibin ortak prodüksiyonundan faydalandık.” Reklam filminde rol olan Türk oyuncu Altuğ Elveriş de basın toplantısına katılarak çekim izlenimlerini anlattı.