1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni listelerde dikkat çeken en önemli gelişme, EREGL payının her iki endekse birden dahil edilmesi olurken, TTRAK payının ise iki endeksten de çıkarılması oldu.

Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlandı ve güncellemelerin, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

BIST Temettü Endeksi’nde Değişiklikler

Yeni dönemde endekse alınacak ve çıkarılacak paylar şöyle:

Endekse dahil edilecekler:

EBEBK, EMPAE, EREGL, ISDMR, KTLEV, MCARD

Endeksten çıkarılacaklar:

BRISA, EGEEN, SANFM, SELEC, TTRAK

BIST Temettü 25 Endeksi’nde Güncelleme

Daha dar kapsamlı Temettü 25 endeksinde ise şu değişiklikler öne çıktı:

Endekse alınacak paylar:

CIMSA, KTLEV, ECILC, EREGL

Endeksten çıkarılacak paylar:

ASTOR, SISE, TTRAK

Yedek paylar:

LILAK, AYGAZ

Yeni düzenleme, 1 Mayıs 2026’dan itibaren geçerli olacak ve 31 Temmuz 2026’ya kadar uygulanacak. Endeks değişiklikleri, özellikle temettü odaklı yatırım stratejileri açısından piyasada yakından takip ediliyor.