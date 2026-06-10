Araç sahipleri her sabah olduğu gibi bugün de "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG güncel fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt pompa fiyatları:

Üç Büyükşehirde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir / Bölge Benzin (TL/Litre) Motorin (TL/Litre) LPG (Otogaz) (TL/Litre) İstanbul (Avrupa) 62.97 66.33 31.99 İstanbul (Anadolu) 62.82 66.20 31.39 Ankara 63.92 67.45 31.97 İzmir 64.20 67.72 31.79

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de rafine ürün fiyatlarının hesaplanmasında; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler baz alınıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle şirketler ile kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.