Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasıyla Bitcoin (BTC), 60.892 dolar seviyesine kadar gerileyerek son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

Hürmüz Boğazı'nda Helikopter Krizi ve Misilleme

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yürüten bir Amerikan helikopterinin düşürüldüğünü açıklayarak bu saldırıya askeri misillemeyle yanıt vereceklerini ilan etti. Açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTOM), İran hedeflerine yönelik hava saldırıları başlattı.

İran kanadından ise gecikmeli bir savunma geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, suçlamaları reddederek hava aracının kasıtlı olarak hedef alınmadığını, olayın bölgedeki yoğun askeri hareketlilik esnasında gerçekleşen bir kaza olduğunu savundu.

Piyasalarda Defansif Dönem: Petrol Fırladı, Borsalar Çöktü

Askeri krizin patlak vermesiyle birlikte küresel finans piyasalarında risk iştahı bıçak gibi kesildi.

Petrol Fiyatları: Arz kesintisi endişeleriyle Batı Teksas türü ham petrol (WTI) fiyatı %3,5 artış gösterdi.

Hisse Senetleri: ABD vadeli endekslerinde (S&P 500 ve Nasdaq) sert satışlar gözlendi. Kripto Piyasalarında Sert Yükseliş: Bitcoin 74 Bin Dolar Sınırına Dayandı İçeriği Görüntüle

Kripto Pazarı: Bitcoin son 24 saatte %3 değer kaybederken, haftalık kayıp %14 seviyesine ulaştı. Gün içi en düşük seviye olan 60.892 doları gören BTC, şu sıralarda 61.480 dolar bandında tutunmaya çalışıyor.

Vadeli Piyasalarda Tasfiye Depremi: 664 Milyon Dolar Silindi!

Fiyattaki ani düşüş, kripto türev piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonları adeta silip süpürdü. CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde 664,86 milyon dolarlık kripto pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı (likit oldu). Bu devasa kayıp dalgasının 124,22 milyon dolarlık kısmını doğrudan Bitcoin yatırımcıları göğüsledi. Yatırımcıların panikle kaldıraç azaltması sonucu vadeli piyasalardaki toplam açık pozisyon tutarı %0,25 azalarak 45,13 milyar dolara geriledi.

Kurumsal Fonlar Kaçıyor: Likidite Boşluğu Tehlikesi

Kripto piyasasındaki kan kaybı sadece jeopolitik risklerle sınırlı değil; kurumsal yatırımcının arkasını dönmesi baskıyı daha da derinleştiriyor.

SoSoValue verilerine göre, 15 Mayıs - 8 Haziran tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’lerinden (borsa yatırım fonları) yaklaşık 4,4 milyar dolarlık devasa bir sermaye çıkışı gerçekleşti.

Wintermute Analizi: Kripto varlık analiz şirketi Wintermute, kurumsal talepteki yetersizliğin piyasada kalıcı bir dip oluşmasını engellediğini belirtti. Şirket, Bitcoin hacim profilinde 50.000 dolar ile 59.000 dolar arasında derin bir likidite boşluğu olduğu konusunda uyardı. Bu destek seviyelerinin kırılması halinde düşüşün çok daha yıkıcı olabileceği öngörülüyor.

8 Milyondan Fazla Bitcoin Zararda!

Zincir üstü (on-chain) veriler de yatırımcıların üzerindeki finansal stresin boyutunu gözler önüne seriyor. Glassnode’un son analizine göre, döngünün zirve noktasında piyasadaki arzın yarısı kârdayken, yaşanan bu son düzeltme dalgasıyla birlikte 8 milyondan fazla Bitcoin şu an zararda bekliyor.

Kripto para piyasası, hem Orta Doğu'daki askeri hareketliliğin seyrine hem de kurumsal yatırımcının zayıf iştahına bağlı olarak kırılgan yapısını korumaya devam ediyor. Yatırımcılar için kritik destek seviyelerinin takibi büyük önem arz ediyor.