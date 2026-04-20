Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla eksi 347,6 milyar ABD doları oldu. Şubat ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki ay sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalışla 439,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 0,5 oranında azalışla 786,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar, 7,9 milyar ABD doları azalarak 210,3 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri bir önceki ay sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,2 oranında artarak 76,8 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 oranında azalarak 145,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 2,0 oranında azalarak 42,5 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri yüzde 1,2 oranında azalarak 22,1 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalışın etkisiyle, bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalışla 226,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi, yüzde 0,8 oranında artarak 153,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi, yüzde 0,1 oranında azalarak 407,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.