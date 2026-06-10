Genel Merkez binasında partililere ve kamuoyuna seslenen Kılıçdaroğlu, temiz siyaset vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız; partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; 'bu kötüdür, atalım partimizden' demeyeceğim. Ancak bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden mutlaka hesap soracağım."

CHP'de yaşanan hukuki süreçler ve "mutlak butlan" kararı sonrası parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazanırken, Kılıçdaroğlu'nun bu kararlı çıkışı gözleri disiplin süreçlerine çevirdi.

Kulislere Düşen O 10 İsim

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının hemen ardından, parti içinde ilk aşamada ihraç istemiyle disipline sevk edileceği öne sürülen isimler kulislerden sızdı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın tv100 canlı yayınında paylaştığı iddialara göre, CHP'den ihraç edilmesi beklenen 10 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Veli Ağbaba

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Umut Akdoğan

Burhanettin Bulut

Gökhan Zeybek

Taşkın Özer

Özgür Karabat

Adnan Beker

Cemal Enginyurt

Ümit Dikbayır

Gürsel Tekin: "Yarın MYK'da Gereği Yapılacak"

Süreçle ilgili bir diğer önemli açıklama ise TGRT Haber canlı yayınına katılan Gürsel Tekin’den geldi. Parti tüzüğüne ve hukukuna aykırı hareket edenler hakkında disiplin mekanizmasının derhal işletileceğini belirten Tekin, takvimi şu sözlerle aktardı:

"Parti hukukuna uymayanlar için yarın gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında hiç tereddütsüz gereği yapılacaktır. Büyük olasılıkla yarın MYK'da sevkler ve ihraçlar resmi olarak gündeme gelir. Listede tam olarak kimlerin olacağını henüz detaylıca bilmiyorum ama buradaki süreçlerin ardından dosyalar perşembe günü Parti Meclisi'ne (PM) sunulacaktır. Nihai kararı tamamen Parti Meclisi verecektir."

Gözler, CHP'de yarın yapılacak kritik MYK toplantısına ve ardından perşembe günü toplanacak Parti Meclisi’ne çevrilmiş durumda. "Temiz siyaset" operasyonunun partide nasıl bir yankı uyandıracağı ise merak konusu.