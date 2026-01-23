Endeks, güne yüzde 0,57 artışla 12.924,20 puandan başlayarak rekor seviyede açılış yaptı. Gün içinde alımların devam etmesiyle yükselişini sürdüren BIST 100, 13.000,05 puana kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinin piyasalar açısından yakından takip edileceğini belirtti.

Öte yandan yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal hesaplar raporu, yurt dışında ise küresel ölçekte imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin gündemde olduğu ifade edildi.

Teknik görünümde BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan seviyeleri direnç, 12.700 ve 12.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.