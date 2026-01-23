TOBB verilerine göre 2025’te kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,9 düşerken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,9, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,4 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,1 azalış kaydedildi.

Aralık ayında şirket kuruluşları arttı

Aralık 2025’te kurulan şirket sayısı, Aralık 2024’e göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Bu dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,5 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,7 azaldı. Aynı ayda kapanan şirket sayısı yüzde 3,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 11,1 oranında geriledi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde, Aralık 2025’te kurulan şirket sayısı yüzde 34,7 arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,4, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 18,6 yükseldi. Buna karşılık kapanan şirket sayısı yüzde 193,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 284,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 103,4 oranında artış gösterdi.

Tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Aralık 2025’te kurulan toplam 12 bin 961 şirket ve kooperatifin yüzde 87,5’ini limited şirketler, yüzde 11,2’sini anonim şirketler, yüzde 1,3’ünü ise kooperatifler oluşturdu. Kuruluşların yüzde 35,5’i İstanbul’da, yüzde 11,1’i Ankara’da, yüzde 5,7’si İzmir’de gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’nin tüm illerinde şirket kuruluşu yapıldı.

Sermaye tutarı yüzde 21 arttı

2025 yılı genelinde toplam 115 bin 627 şirket ve kooperatif kuruldu. Kurulan 101 bin 319 limited şirket toplam sermayenin yüzde 62,5’ini, 12 bin 449 anonim şirket ise yüzde 37,5’ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre yüzde 21 oranında arttı.

Aralık 2025’te kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 353’ü ticaret, bin 966’sı inşaat, bin 594’ü imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Aynı ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin büyük bölümü toptan ve perakende ticaret, imalat ve inşaat sektörlerinde yoğunlaştı.

Yabancı ortaklı şirket sayısı 787 oldu

Aralık 2025’te 787 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 573’ü Türkiye, 22’si Almanya, 21’i İran ortaklı oldu. Yabancı ortaklı şirketlerin 98’i anonim, 689’u limited şirket olarak kayıtlara geçti. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 64,7’sini yabancı ortak payı oluşturdu.