BAE devlet medyası üzerinden yapılan açıklamada, kararın ülkenin “uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyonu” çerçevesinde alındığı ifade edildi. Açıklamada, enerji politikalarında daha esnek bir yapı hedeflendiği ve küresel piyasalarda bağımsız hareket kabiliyetinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

BAE Enerji Bakanı, yaptığı değerlendirmede Hürmüz Boğazı’ndaki jeopolitik risklere rağmen piyasaların ciddi şekilde etkilenmeyeceğini savunarak, “karar için doğru zaman” ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, OPEC üyeliğinden çıkışın ülkeye üretim politikalarında daha fazla esneklik sağlayacağını vurguladı.

Karar, küresel petrol piyasalarında önemli bir kırılma olarak değerlendirilirken, uzmanlar OPEC’in üretim koordinasyon gücünün zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle BAE’nin yüksek üretim kapasitesi nedeniyle ayrılığın, arz dengeleri üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.