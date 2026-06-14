Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in kesin ihraç talebiyle disipline gönderilmesinin ardından, gözler şimdi de Ankara, İzmir ve Bursa’ya çevrildi.

Ankara ve İzmir İl Yönetimleri Görevden Alınıyor

Parti kaynaklarından sızan bilgilere göre, CHP MYK önümüzdeki haftanın ilk toplantısında kritik bir hamleye hazırlanıyor. Özgür Özel’e destek verdikleri gerekçesiyle hedef tahtasında olan iki il başkanlığı için düğmeye basıldı.

Ankara: Tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve yönetiminin görevden alınarak disipline sevk edileceği belirtiliyor. Ankara İl Başkanlığı'nın, Çankaya Belediyesi personelini TBMM önüne topladığı iddia ediliyor.

İzmir: İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetiminin de aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Güç'ün, İzmir'den 15 otobüs kaldırarak Özgür Özel destekçilerini Meclis önüne yığdığı ileri sürülüyor.

Her iki il başkanının da CHP tüzüğünün 63. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, MYK tarafından doğrudan disipline sevk edilmeleri bekleniyor.

Bomba İddia: 2 Büyükşehir Belediye Başkanı da Listede!

Disiplin dalgasının sadece il başkanlıklarıyla sınırlı kalmayacağı, yeni haftada milletvekilleri ve belediye başkanlarını da kapsayacağı konuşuluyor. Kulisleri hareketlendiren en çarpıcı iddia ise iki büyükşehir belediye başkanının da ihraç listesinde yer alması.

Kulislerde Adı Geçen Büyükşehir Belediye Başkanları: Mustafa Bozbey (Görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

"2 Aya Arınma Biter"

Parti içindeki bu sert tasfiye sürecine dair konuşan üst düzey CHP'li kaynaklar, sürecin hızla tamamlanacağını vurguladı. Kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreci uzatmak partiye zarar verir. Bir an önce arınmayı tamamlayarak ülke gündemine dönmemiz gerekiyor. Kemal Bey kimseye karşı ön yargılı değil ancak partinin adını kirletenlere karşı da son derece net bir tutum içerisinde. Bu arınma süreci en geç 2 ay içinde bitecektir." Özgür Özel’den "Kıyamet Senaryosu" Çıkışı: "Temel Motivasyonumuz CHP’yi Geri Almak" İçeriği Görüntüle

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma" mesajlarının ardından önümüzdeki hafta toplanacak MYK’dan çıkacak kararlar, parti içi muhalefet ile genel merkez arasındaki ipleri tamamen koparabilir.