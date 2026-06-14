Tam 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası arenasına adım atan Ay-Yıldızlılar, ilk maçın heyecanını ve baskısını üzerinden atmakta zorlandı.

Sahne Avustralya'nın: Goller Irankunda ve Metcalfe'den

Mücadeleye tutuk başlayan Milliler, organize olmakta zorlanırken Avustralya fiziksel üstünlüğüyle oyunda dengeyi kurdu. Maçın kırılma anları ve detayları şu şekilde:

Perde 27'de Açıldı: Maçın 27. dakikasında savunmamızın yerleşim hatasını iyi değerlendiren genç yetenek Nestory Irankunda , Avustralya'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Umutları Bitiren Gol: İkinci yarıda beraberlik için risk aldığımız bölümlerde, 75. dakikada sahneye çıkan Connor Metcalfe farkı ikiye çıkararak maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen A Milli Takım, bu sonuçla turnuvadaki ilk maçından puan çıkarma şansını kaybetti. Avustralya ise hanesine kritik bir 3 puan yazdırarak D Grubu'na liderlik yolunda dev bir adım attı.

D Grubu Durum Analizi

Takım Puan Durum Avustralya 3 Avantaj yakaladı Türkiye 0 Telafi peşinde

Şimdi Telafi Zamanı: Rakip Paraguay!

Turnuva maratonu henüz yeni başladı ve pes etmek için çok erken. A Milli Takım, grubun ikinci haftasında kader niteliğindeki maçta Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma iddiamızı sürdürmek için bu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyor.

Grubun diğer zorlu mücadelesinde ise ilk maçın galibi Avustralya, turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile kozlarını paylaşacak.