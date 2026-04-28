Kurulun açıklamasına göre, ortopedi ve beyin cerrahisi ürünleri ile artroplasti ve artroskopi ürünleri alanında faaliyet gösteren 29 üretici ve bayi ile bunların üye olduğu 4 teşebbüs birliğinin, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinden kamuya ürün tedarikini engellemek ve fiyatları artırmak amacıyla ortak hareket ettiği yönünde şüphe oluştu.

Yapılan incelemelerde, söz konusu teşebbüslerin fiyat tespiti ve belirlenen fiyatların uygulanmasını sağlamak amacıyla arz miktarını kısıtlama yönünde birlikte hareket ettiklerine dair bulgular elde edildiği belirtildi. Ayrıca, belirlenen fiyatların kamu ve özel hastaneler ayrımı yapılmaksızın tüm alıcılara uygulandığı tespit edildi.

Rekabet Kurulu, elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde bu eylemlerin 4054 sayılı Kanun kapsamında ihlal oluşturabileceği şüphesiyle 12 Mart 2026 tarihli ve 26-09/285-M sayılı kararla soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.