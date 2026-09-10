Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yıldırım'ın konutunda gerçekleştirilen ziyarette Karataş tarafından Enstitünün yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları, devam eden ve planlanan projeleri ile kurumsal faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Görüşmede ayrıca tarımsal araştırma politikaları ve Enstitünün çalışmalarına ilişkin kapsamlı brifing sunuldu.

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Yıldırım'ın, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün çalışmalarından haberdar olduğunu ifade ettiği belirtildi.