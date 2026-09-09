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Selçuk İnan: 'Galatasaray çok güçlü bir takım'

71. dakikada ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Altimira'nın şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

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