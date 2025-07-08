Görüntülerde, bir dondurmacının klasik "külah şakası" sırasında sınırı aşarak kadına rahatsızlık verdiği açıkça görülüyor. Kadının defalarca külahı almaya çalışmasına rağmen, dondurmacının fiziki mesafeyi ihlal ettiği ve bu anların gülünç bir oyun gibi sunulmaya çalışıldığı dikkat çekiyor.

Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Zabıta ekiplerimiz ilgili işletmeyi mühürledi. Beyoğlu tüm kadınların güvenle gezeceği bir ilçe olmuştur, öyle kalması için de kararlılıkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Söz konusu olay, turistik bölgelerde sıklıkla karşılaşılan "eğlence adı altındaki sınır ihlalleri"ne dair toplumsal farkındalığı da bir kez daha gündeme taşıdı. Kadın hakları savunucuları ise benzeri olaylara karşı sıfır tolerans politikası çağrısında bulundu.