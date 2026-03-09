Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, özellikle gençler ve kadınların iş gücüne katılımını artıracak programların uygulanmaya devam ettiğine değinen Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek istihdam kapasitesinin güçlendirildiğini vurguladı.
Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:
"Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 65 binden fazla iş yeri ziyareti ve 612 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 318 bin 170 açık iş tespit ettik. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutma, İŞKUR'da iş var."