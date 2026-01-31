İstanbul’da 27–31 Ocak tarihleri arasında iki ayrı lokasyonda eş zamanlı olarak düzenlenen fuar, yoğun katılımla tamamlanırken Bellona standı da yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuar kapsamında Ekovitrin’den Ali Karabaş’a konuşan Bellona Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil, markanın son dönemdeki yatırımlarını, ihracat hedeflerini ve ürün stratejisini değerlendirdi.

Bellona Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil / Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali karabaş

Karavil, Bellona’nın ürün geliştirme sürecinde pazarın değişen ihtiyaçlarını dikkate aldığını belirterek, “Günümüzde evler küçülüyor, yaşam alanları daha fonksiyonel çözümler gerektiriyor. Bu doğrultuda ekiplerimiz daha modern çizgilere sahip, fonksiyonelliği ön plana çıkaran ürünler üzerinde çalışıyor. Bellona olarak pazarın ihtiyacına cevap veren koleksiyonlar geliştirmeye odaklandık” dedi.

57 ülkeye ihracat, küresel büyüme hedefi

İhracatta önemli bir noktaya ulaştıklarını ifade eden Karavil, Bellona’nın bugün 57 ülkeye ihracat yaptığını ve yurt dışında 141 satış noktasına sahip olduğunu söyledi. İhracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karavil, “Bu yönde planlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda Amerika’da bir mağazamızı açtık. Önümüzdeki dönemde yurt dışındaki mağaza sayımızı artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Üretimde yeni yatırımlar ve robot teknolojisi

Üretim kapasitesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Karavil, 2026 yılı içerisinde üç yeni makine yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Karavil, “Sistemimize robot teknolojilerini dahil ettik. Panel mobilya hattında da yeni yatırımlarımız oldu. Bu adımlar hem kapasite artışı hem de verimlilik açısından önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile paralel büyümek istiyoruz”

Bellona’nın hedeflerine de değinen Karavil, “Türkiye ekonomisiyle paralel bir büyüme hedefimiz var. Kendi bütçelerimizi ve stratejik planlarımızı bu doğrultuda oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de istikrarlı bir şekilde büyümeyi amaçlıyoruz” dedi.

IIFF 2026’da 2026 koleksiyonları sergilendi

Bellona, IIFF 2026 boyunca yenilikçi tasarım anlayışını yansıtan 2026 koleksiyonlarını, konfor ve fonksiyon odaklı ürün gruplarıyla birlikte ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelerle, markanın yeni dönem vizyonu sektör temsilcileriyle paylaşıldı ve mevcut iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik temaslar kuruldu.