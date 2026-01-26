Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların mağlubiyet serisi de devam etti. Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

Beşiktaş taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Beşiktaş’ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2-berabere kaldığı maçta siyah-beyazlı taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, aynı zamanda ‘Transferler nerede?’ tezahüratlarıyla da tepkilerini gösterdi.

Beşiktaş taraftarı, ‘Transferler nerede?’ ‘Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?’, ‘Yönetim istifa’ ve ‘Trnasfer yapmayın bırakın gidin’ tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.