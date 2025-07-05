UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri çerçevesinde yapılan denetim sonucunda, Beşiktaş’ın 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 dönemine ait kadro maliyetlerinde belirlenen sınırları aştığı tespit edildi. Bu nedenle kulübe, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından 900 bin Euro tutarında idari para cezası verildi.

Beşiktaş’tan yapılan resmi açıklamada, cezaya ilişkin hukuki temyiz sürecinin UEFA’nın ilgili temyiz biriminde sürdüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda, 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900 bin euro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın temyiz dairesinde devam etmektedir. Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.” Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul İçin 9.700 İmza Teslim Edildi İçeriği Görüntüle

Beşiktaş, UEFA’nın Finansal Sürdürülebilirlik kurallarına uyum sağlamak adına önümüzdeki dönemde kadro planlamalarında daha dikkatli adımlar atmak zorunda kalabilir. Temyiz sürecinin sonucu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.