Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Rebic’in sol taraftan ortasında Gedson Fernandes’in yakın direk dibinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

8. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taftan yaptığı ortada Dzeko’nun kafa vuruşunda top, az farkla uzak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

10. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tadic, pasını kale önündeki Dzeko’ya aktardı. Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

21. dakikada Fenerbahçe savunmasında Djiku’dan topu kapan ve ceza sahası içine giren Cenk Tosun, Samet Akaydin’in müdahalesi ile yerdi kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Chamberlain’in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic’in sağından ağlara gitti. 1-1

28. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dzeko’nun müsait pozisyonda vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

37. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol taraftan ortasında ceza sahası içi sol çaprazdan İrfan’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45 İkinci yarı başladı

60. dakikada Szymanski ceza sahası içinde Amartey’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan gelen uyarılar sonrası VAR’a giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

63. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Mert’in sağından ağlarla buluşturdu. 1-2

70. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Djiku’nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşu sonrası top, yandan dışarı çıktı.

75. dakikada Szymanski ceza sahası içerisinde Tayfur Bingöl’ün müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Tayfur'a direkt kırmızı kart gösterdi.

78. dakikada VAR’dan gelen uyarılar sonrası pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan, kırmızı kartı iptal ederek Tayfur’a sarı kart gösterdi.

88. dakikada Szymanski'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içi solunda meşin yuvarlak Bailly'in eline çarptı. Hakem Karaoğlan ilk olarak pozisyona devam etti. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada Dusan Tadic’in kullandığı penaltıda kaleci Mert Günok, sağı gelen topu oyun alanına çeldi. Pozisyonun devamında Fred’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta ise kaleci Mert, tekrar meşin yuvarlağı kurtardı.

90+6. dakikada İsmail’in ceza sahası içi solundan pasında ceza yayının içinde topu alan Szymanski'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Zaynutdinov dk. 80), Bailly, Amartey, Umut Meraş (Tayfur Bingöl dk. 46), Necip Uysal, Cenk Tosun, Chamberlain, Fernandes (Salih Uçan dk. 39), Rebic (Aboubakar dk. 64), Muleka (Ghezzal dk. 80)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Onana, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Livakovic, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 90+8), Samet Akaydin, Djiku (Oosterwolde dk. 84), Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred (İsmail Yüksek dk. 90+3), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 84), Szymanski, Tadic, Dzeko (Batshuayi dk. 90+3)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, King, Bartuğ Elmaz, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Alex Chamberlain (dk. 24 pen.) (Beşiktaş), Edin Dzeko (dk. 10), Dusan Tadic (dk. 63 pen.), Sebastian Szymanski (dk. 90+6) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ante Rebic, Salih Uçan, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Necip Uysal (Beşiktaş), Samet Akaydin, Edin Dzeko, Fred, İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)