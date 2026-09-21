Yıllar önce yaptığı bir konuşmada Almanya’daki Türklerin siyasi hayatta daha üst noktalara geleceğine dikkat çeken Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata’nın sözleri, bugün yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden hatırlandı.

Özata, 13 yıl önceki konuşmasında “Almanya’da bir Türk başbakan göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. O dönem dikkat çeken bu sözler, Türkiye kökenli Elif Eralp’in Berlin siyasetindeki yükselişiyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

Berlin seçimlerinde tarihi sonuç

Türkiye kökenli siyasetçi Elif Eralp’in başbakan adayı olduğu Die Linke, 20 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Berlin eyalet seçimlerinde sandıktan birinci çıktı. Partinin oy oranı yüzde 25'in üzerinde gerçekleşirken, Eralp'in Berlin Eyalet Başbakanlığı yolunda önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.

1981 yılında Münih'te, Türkiye'den Almanya'ya iltica eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Eralp, hukuk eğitiminin ardından uzun yıllar siyaset alanında çalıştı. 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapan Eralp, 2026 seçimlerinde Die Linke'nin Berlin Eyalet Başbakan adayı oldu.

Eralp'in seçim kampanyasının öne çıkan başlıkları arasında özellikle konut fiyatları, kiralar ve Berlin'deki yaşam maliyetleri yer aldı. Kendi kampanya sitesinde de Berlin'de yaşayan insanların uygun fiyatlı konuta erişebilmesini temel gündemlerinden biri olarak gösterdi.

13 yıllık video yeniden gündemde

Özata'nın 13 yıl önce dile getirdiği “Almanya’da bir Türk başbakan göreceğiz” sözleri, bugün Türkiye kökenli bir siyasetçinin Berlin Eyalet Başbakanlığı için öne çıkmasıyla dikkat çekiyor.

Burada söz konusu makamın Almanya Federal Şansölyeliği değil, Berlin Eyalet Başbakanlığı olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Eralp'in başbakanlık görevini üstlenip üstlenmeyeceği ise seçim sonrasında oluşacak siyasi tabloya ve koalisyon görüşmelerine bağlı olacak. Die Linke'nin Berlin'de birinci parti çıkması, Eralp'in hükümet kurma sürecindeki konumunu güçlendirmiş durumda.