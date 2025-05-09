İhaleye, bağımsız bir değerleme şirketi tarafından belirlenen 7 milyar TL muhammen bedel ile çıkıldı. Ancak rekabetin etkisiyle teklif, başlangıç bedelinin oldukça üzerine çıkarak 1 milyar liradan fazla artış gösterdi.

TMSF’den yapılan açıklamada, satış ihalesinin ilk adımının başarıyla tamamlandığı ve ihalenin sonucunun Rekabet Kurumu’na bildirildiği belirtildi. Satış sürecinin tamamlanması, ilgili resmi onayların alınmasının ardından gerçekleştirilecek.

Yerli üretim gücü ve marka değeriyle Türkiye'nin önde gelen mobilya firmaları arasında yer alan Bellona'nın yeni sahibinin kim olacağı merakla bekleniyor.