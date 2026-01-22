MSB tarafından yapılan açıklamada, sınıflandırma işlemlerinin sınıflandırma kurulu huzurunda, dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Yükümlüler, sonuçlarını e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Öte yandan, talep etmeleri halinde yükümlülerin, celp dönemi değişikliklerini celp dönemleri kontenjanları dâhilinde olmak kaydıyla, e-Devlet kapısında yer alan “Askerliğim” uygulaması üzerinden yapabilecekleri bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sürecine ilişkin tüm bilgilendirmelerin resmî kanallar üzerinden takip edilmesi gerektiğini vurguladı.