İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Tosyalı, Togg’un herkesin erişebileceği bir model üzerinde çalıştığını belirterek, “Togg T6’yı, rahatlıkla satın alınıp kullanılabilecek bir fiyat seviyesinde piyasaya sunacağız” dedi.

Trafikteki Togg sayısının 100 bini aştığını ifade eden Tosyalı, markaya olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı. Üretim hedeflerine de değinen Tosyalı, 2026 yılı için 60 binin üzerinde araç üretmeyi planladıklarını söyledi.

Uygun fiyatlı Togg T6 modelinin, yerli otomobile erişimi artırması ve Togg’un pazardaki payını daha da güçlendirmesi bekleniyor.