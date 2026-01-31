Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla kredi kartları, ihtiyaç kredileri ve konut kredilerine yönelik kapsamlı bir düzenleme paketini hayata geçirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri için 48 aya kadar yapılandırma imkânı sağlandı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, karar tarihinden itibaren 3 ay içinde bankalarına başvurmaları gerekiyor.

BDDK, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde, yapılandırılan tutarın yüzde 50’si ödenene kadar kart limitlerinin artırılmayacağını, yapılandırma tutarının kart limitini aşması durumunda ise bu kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmeyeceğini bildirdi.

Kredi kartı limitleri gelire göre yeniden belirlenecek

Düzenleme kapsamında, tüketicilerin tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıların, kullanılmayan kart limitlerinde gelir durumları ve geçmiş harcama alışkanlıkları dikkate alınarak kısmi azaltıma gidilecek. Bankalar, bu süreçte son bir yıl içindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihini esas alacak.

Ayrıca bankaların, tüm kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar kart hamillerinin aylık ve yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirmesi zorunlu olacak.

Konut kredilerinde birinci–ikinci el ayrımı kaldırıldı

BDDK’nın aldığı kararlar arasında konut kredilerine ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı. Buna göre, birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

2010 yılından sonra inşa edilen ve en az C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulamasından yararlanabilecek.

Bu adımla birlikte enerji verimliliği yüksek, görece daha dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi ve ilk konutunu alacak tüketicilerin desteklenmesi hedefleniyor.

BDDK, söz konusu düzenlemelerin borçluluğun gelirle uyumlu hale getirilmesi, kredi sisteminin daha sağlıklı işlemesi ve finansal tüketicilerin korunması amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.