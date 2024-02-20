Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Bayrampaşa’da ki depo görünümlü bir iş yeri içerisinde çok sayıda tereyağı görünümlü bitkisel yağ olduğu ihbarını alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri iş yerini takibe aldı. Bir süre takip edilen iş yerine şüpheli şahısların girdiğini tespit eden ekipler iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda pazar ve marketlere satılan 3 ton ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan tereyağı görünümlü bitkisel yağ ele geçirildi. Yapılan incelemeler de iş yerinde ele geçirilen yağların üzerinde ünlü markalara ait sahte etiketler olduğu dikkat çekti. Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları inceleme de yağların tereyağı olmadığını içerisine katılan kimyasal maddelerle sarı renge çevrilen bitkisel yağ olduğu tespit edildi. İnsan sağlığı için zararlı olduğu tespit edilen yağlar imha edildi.

Operasyon esnasında iş yerinde bulunan iki kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.