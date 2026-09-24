Sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek, doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak ve sporcu performanslarını artırmak amacıyla kurulan Sporcu Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Tamamen ücretsiz hizmet verecek tesis, kapsamı ve sunduğu hizmetler bakımından Denizli'de ilk olma özelliği taşıyor. İşte ayrıntılar...

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan ve sadece sporculara yönelik hizmet verecek Sporcu Sağlığı Merkezi, İstiklal Caddesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi binasının 2. katında bulunuyor. Yaklaşık 300 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek merkez; çok yönlü, modern ve donanımlı yapısıyla farklı branşlardan sporcuların ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı hizmetler sunacak.

Sporcu Sağlığı Merkezinde fizyoterapistler, psikologlar ve diyetisyenlerden oluşan uzman kadro çalışmalara başladı. Fizyoterapistler eşliğinde sporcuların kas iskelet sistemi sakatlıklarının değerlendirmesi ve tedavi süreci yapılıyor. Sporculara yönelik uygulamalar arasında manuel terapi, kişiye özel egzersiz ve elektroterapi yöntemleri yer alıyor.

Sağlıklı beslenme için diyetisyen desteği

Uzman diyetisyenler tarafından spor öncesi ve sonrası beslenme, antrenman dönemlerinde enerji ve sıvı ihtiyacının karşılanması, doğru öğün planlaması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi konularında sporculara rehberlik edilecek. Çalışmalar kapsamında vücut kompozisyonu ölçümleri yapılıyor, sporcuların yağ, kas ve su bileşenleri analiz edilerek kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Stres, kaygı ve motivasyon süreçleri için psikologlar hizmet veriyor

Sporcu Sağlığı Merkezi'nde görev yapan psikologlar, sporcuların zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Sporcuların performanslarını etkileyebilecek stres, kaygı ve motivasyon gibi süreçlerle başa çıkmalarına yönelik bireysel destek sunulacak. Antrenman ve müsabaka süreçlerinde odaklanma, motivasyon, özgüven ve zihinsel dayanıklılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarla sporcuların performanslarına psikolojik açıdan da katkı sağlanması hedefleniyor.

'Sporcularımızın her anında yanındayız'

Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Sporcu Sağlığı Merkezi ile ilgili Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, 'Denizli'de sporu yalnızca sahada, salonda ya da antrenman alanında değerlendirmiyoruz. Başarılı bir sporcunun fiziksel gelişimi kadar, doğru beslenmesi, zihinsel olarak güçlü olması ve sağlığını koruması da büyük önem taşıyor. Bu anlayışla Sporcu Sağlığı Merkezimizi hayata geçirdik. Amacımız, Denizli'de spor yapan gençlerimize ve sporcularımıza ihtiyaç duydukları alanlarda uzman desteği sunmak ve onların gelişim süreçlerine bütüncül bir şekilde katkı sağlamak. Bu merkezin Denizli sporuna, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.