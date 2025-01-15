Kar küreme ve tuzlama araçları, özellikle ilçedeki bağlantı yollarında yoğun bir şekilde çalışarak ulaşımın aksamaması için çaba sarf etti. Ekipler, İstanbul’a yaklaşan kar yağışının etkisinin artabileceğini belirterek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlemlerini aldı.

Tekirdağ ve çevresindeki kırsal alanlarda kar kalınlığının artması, İstanbul için de hazırlık yapılması gerektiğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Özellikle kuraklık nedeniyle endişeli olan çiftçiler, bu yılın kar yağışını toprak için büyük bir can suyu olarak bekliyor.

Yetkililer, kar yağışının sürebileceği konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşların dikkatli olmalarını ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti.