Karabat’ın yazılı soru önergesine İklim, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevap verildi. Bakan tarafından verilen detaylı yanıtta dünyada hangi ülke vatandaşının ne kadar konut ve arsa aldığı sayılarıyla birlikte yazıldı.

Bakanlığın verdiği yanıtta 1 Ocak 2002’den 19 Temmuz 2023’e kadar yabancılara 28 milyon 320 bin 28 metrekare arazi, 289 bin 412 adet konut-işyeri satıldı. Bu dönemde satılan arazi satış adedi ise 15 bin 812 oldu.

Özhaseki’nin verdiği yanıtta en çok arazi ve konut alan ülke vatandaşların arasında Afganistan dördüncü sırada yer aldı. En çok arazi ve konut alan ülkeler şöyle:

Almanya 1.784 adet, İngiltere 1.535 adet, Irak 1.220 adet, Afganistan 837 adet, Suudi Arabistan 818 adet, Kuveyt 634 adet, Rusya 633 adet, İran 528 adet.

Listede Suriyelilerin olmaması ise dikkat çekti. Suriyeliler 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu’ndan dolayı Türkiye’den arazi veya konut alamıyor. Bugün de Suriyelilerin aldığı konut ve araziler kurulan şirketler üzerinden alınıyor.