“MECLİSİN TAKDİRİNDE”

TV100 canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Tunç, duruşmaların şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini vurgularken, 183. maddede yer alan “duruşmalarda görüntü ve ses kaydı yapılamaz” hükmünün, canlı yayınlara engel teşkil ettiğini belirtti. “Bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekirse, Meclis Adalet Komisyonu toplanır, ardından Genel Kurul’a sevk edilir. Takdir TBMM’nindir” diyen Tunç, Meclis’in gerekli görmesi halinde hızlıca adım atabileceğini ifade etti.

“YARGISAL SÜREÇLERİ SİYASİ GİBİ GÖSTERMEK DOĞRU DEĞİL”

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması hakkında da konuşan Bakan Tunç, “Yargısal süreçleri siyasi dava gibi göstermek doğru değil. Yargıyı etkilemeye yönelik söylemler yargının bağımsızlığına zarar verir” diyerek uyarıda bulundu. Yargının toplanan delillere göre karar vereceğini vurgulayan Tunç, “Ak koyun kara koyun yargılama sürecinde ortaya çıkar” dedi.

“SUÇSUZSANIZ DELİLLERİ ÇÜRÜTME İMKANINIZ ZATEN VARDIR”

İddianamenin kamuoyuna açık olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, “Toplanan delillerin ne olduğunu bilmeden, yüzünüzün kızaracağı bir noktaya gelmemeniz lazım” diyerek savunmanın yargı makamları önünde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“SADECE CHP’Lİ BELEDİYELERE YAPILIYOR” ALGISINA YANIT

Tunç, sadece CHP’li belediyelere yönelik işlem yapıldığı iddialarına da istatistiklerle yanıt verdi. “İçişleri Bakanlığı’nın son 10 yıllık verilerine göre AK Partili belediyelere 30 dava açılmış, bunların 13’ü mahkumiyetle sonuçlanmış. CHP ikinci sırada geliyor. CHP’li belediyelere yönelik süreçlerde parti sahiplenme refleksi gösteriyor, henüz soruşturma aşamasında miting düzenleniyor. Oysa biz kendi belediyemizde ihraç dahil disiplin işlemleri uyguladık” dedi.

“KİM SORUMLU OLURSA OLSUN YARGI GEREĞİNİ YAPAR”

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin de açıklama yapan Bakan Tunç, olayla ilgili yargı sürecinin titizlikle sürdüğünü belirtti. “Sıfatı ne olursa olsun, belediye dahil kim sorumluysa yargı sonuna kadar gereğini yapacaktır. Dava süreci, uzman bilirkişilerin raporu doğrultusunda kesintisiz sürmektedir” ifadelerini kullandı.