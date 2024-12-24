"Kur Hedefimiz Yok, Olması da Mümkün Değil"

Bakan Şimşek, kur politikasıyla ilgili net bir duruş sergileyerek, “Kur hedefimiz yok, olamaz da” dedi. Türkiye'nin 2023 yılında 110 milyar dolarlık döviz talebini yönetmek zorunda kaldığını belirten Şimşek, Merkez Bankası’nın bu süreçte başarılı bir performans gösterdiğini ifade etti. Şimşek, “Programımızın ana hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Borçluluk oranımız düşük ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız” dedi.

"Türkiye, Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girebilir"

Türkiye’nin büyüme potansiyeline dikkat çeken Şimşek, “Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine sahip. Dijital altyapıya yatırım yapacağız ve bir iki yıl içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girme potansiyelimiz var. Kişi başına düşen milli gelirde Avrupa Birliği ülkelerine yakınsıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapısal Reformlarla Cari Fazla Hedefi

Orta vadede yapısal dönüşüm ve reformlarla cari fazla verilmesinin mümkün olduğunu belirten Şimşek, “Reformlar için mali alan oluşturuyoruz. Kısa vadede bir yavaşlama olsa da uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve adil gelir dağılımı sağlanacak. Yapısal reformlar sayesinde Türkiye, ekonomik istikrarı artıracak” dedi.

Enflasyonda Düşüş Sinyali

Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %45 seviyesine gerilemesinin önemli bir başarı olacağını belirtti. Şimşek, “2025 yılı daha destekleyici olacak. Büyük resme baktığımızda dezenflasyon başladı ve devam ediyor. Hizmet enflasyonundaki katılıklar zamanla çözülüyor, temel mal enflasyonu %29’a, gıda dahil mal enflasyonu ise %40’ın altına geriledi” diye konuştu.

Konut Üretiminde Seferberlik

Deprem nedeniyle başlatılan konut seferberliğine de değinen Şimşek, “2023 yılı sonunda 200 bin konut teslim edilmiş olacak, önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha tamamlanacak. Konut arzını artırarak vatandaşımızın makul bir değerle ev kiralamasının ya da ev sahibi olmasının önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

Dış Borçta Avantaj Sağlanacak

Türkiye’nin borçlanma maliyetlerinin düştüğüne işaret eden Şimşek, önümüzdeki beş yılda yıllık 7 milyar dolar dış borç tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Uzmanlardan Destek

Bakan Şimşek’in açıklamaları, ekonomik programların sabır ve kararlılıkla sürdürüleceği yönündeki mesajıyla dikkat çekti. Uzmanlar, dezenflasyon sürecinin ve yapısal reformların başarılı bir şekilde yürütülmesinin Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguluyor.

Hedef: Sürdürülebilir Büyüme ve Güçlü Bir Ekonomi

Türkiye ekonomisinin mevcut potansiyeline dikkat çeken Şimşek, programın nihai hedefinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil bir gelir dağılımı olduğunu ifade etti. Yapısal reformlarla cari fazla verilmesi, fiyat istikrarı ve uzun vadeli büyüme hedefleriyle Türkiye’nin ekonomik kalkınma yolculuğu devam ediyor.