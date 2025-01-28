Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. 2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak, beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek. Enflasyon beklentileri, dezenflasyonun hızı için kritik bir rol oynuyor. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz."

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılıkla uygulanan program sayesinde enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesinin ve vatandaşların alım gücünün artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu gelişmeler, piyasalarda olumlu bir beklenti yaratırken, hükümetin enflasyonla mücadelesine olan güveni pekiştirmeye devam ediyor.