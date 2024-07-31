Hazine ve Maliye Bakanı Şişmek, sosyal medya hesabından haziran ayı dış ticaret ve ikinci çeyrek turizm istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, dış denge ve turizmde olumlu görünümün sürdüğünü bildirdi. Yıllık dış ticaret açığının haziran ayında bayram etkisi kaynaklı geçen yıla göre sınırlı olarak artığını kaydeden Şimşek, “Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

