Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.



"Şehitlerimizin intikamını en ağır şekilde alıyoruz"

Bakan Güler, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde şehit olan kahraman Mehmetçikleri anarak, “Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık’ta maalesef Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. Ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi”

Saldırılara misliyle karşılık verildiğini dile getiren Güler, “Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekâtı icra ettik. Hava harekâtları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hâle getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hâle getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin. Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir” diye konuştu.



“2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde geçmesini temenni ediyorum”

Yeni yıl için de mesaj veren Güler, “Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı da geride bırakıyoruz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024’ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz” şeklinde konuştu.