Yeni Malatyaspor’da hafta içinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 7 oyuncuya hak mahrumiyeti cezası verilmesi, buna ek olarak sakat oyuncuların da fazla olması, sarı-siyahlı ekibi ciddi bir kadro sıkıntısına sürükledi. Kulüp, tüm çabalara rağmen sahaya çıkarabileceği futbolcu sayısını artırmayınca maç öncesi olağanüstü bir atmosfer oluştu.

Hakem Ahmet Resuloğlu, karşılaşma öncesi Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile sahada kısa bir toplantı yaptı. Resuloğlu, resmi başlama saatine kadar bekledi ancak Yeni Malatyaspor’un 11 oyuncu çıkaramayacağının netleşmesi üzerine karşılaşmayı tatil etti.

Kararın ardından hakem ve takımlar soyunma odalarına yönelirken, müsabakanın akıbetine ilişkin son sözün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.