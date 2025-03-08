Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kayısı ağaçlarının erkenden çiçek açmasına sebep oldu ve bahçeler adeta beyaz gelinliklerini giydi. Mersin, kayısı üretiminde önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor, yılda ortalama 200 bin ton kayısı hasadı yapılan kentte, bunun büyük bir kısmı Mut ilçesinde gerçekleşiyor.

Mut ilçesinde 77 bin 800 dekar alanda üretilen coğrafi işaretli kayısı ağaçları bu yıl, sıcakların etkisiyle erken çiçek açarak görsel bir şölen sundu. Bahçelerdeki beyaz çiçekler, çevreye adeta bir bahar rüzgarı estiriyor. Bu yıl kayısı üreticileri, mevsimsel değişikliklerden dolayı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, kayısı bahçelerini gezerek üreticilere uyarılarda bulundu. "Bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlarımız çiçek açtı. Şu anda monilya hastalığına karşı ilaçlama yapıyoruz. Ancak üreticilerimizi uyarıyorum; monilya ilacı kullanırken dikkatli olalım. Zehir, arıları öldürür ve tozlanmayı engeller" dedi. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai donun Mut ilçesinde ciddi bir hasara yol açmadığını belirten Yılmaz, "Zirai donlardan dolayı bazı kayıplar olsa da, Mut olarak bu sene diğer ilçelere kıyasla daha az hasar yaşadık. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayısı üreticilerinden Ali Yılmaz ise, "Ağaçlarımız şu anda çiçek açmış durumda. Eğer havalar güzel giderse bu yıl hasadımız çok verimli olacak. Erken açmasına rağmen kayısılarımız sağlıklı ve güzel" diyerek umutlu olduklarını belirtti.

Mut'taki kayısı bahçeleri bu yıl, erken çiçek açmasıyla baharın erken geldiğini müjdeleyen bir görsel şölen sunuyor. Tüm çiftçiler, bu yılki hasattan umutlu ve bereketli bir sezon için dua ediyor.