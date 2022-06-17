Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen 35’inci Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası’nda Yıldırım Belediyesi sporcuları Türkiye’ye 1 altın 3 de bronz madalya kazandırdı.

Karate Milli Takımı, 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen 35’inci Kyokushin Avrupa Karate Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Şampiyonaya 23 ülkeden 520 sporcu katılım sağladı. Ümit, genç, yıldız ve büyükler kategorilerinde katılım sağlanan şampiyonada 29 milli sporcu tatamiye çıktı. Milli Takım, şampiyonada 7 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazandı.

Yıldırım başarıya doymuyor

Yıldırım Belediyespor Karate Takımı yine ülkemize madalya ile gururlandırdı. Türk Milli Takımı’nın 7 altın madalyadan birini Ümit Erkekler kategorisinde Yıldırım Belediyespor’dan Gürkan Duman kazandırdı. Duman, 50 kiloda şampiyon oldu. Büyük bayanlar kategorisinde ilk defa dünya sıralamasında iki kadın sporcu yer aldı. Bunlardan biri olan sporcumuz İrem Mingsar 55 kiloda bronz madalya elde ederken, ümit erkeklerde 55 kiloda Halil İbrahim Karahan ve büyük erkeklerde 70 kiloda Engin Uğur Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ülkemize önemli başarılar kazandıran başarılı sporcuları tebrik etti. Yıldırım Belediyesporlu sporcuların neredeyse katıldıkları her uluslararası turnuvadan madalya ile döndüğünü vurgulayan Oktay Yılmaz, "Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Antrenörlerini de ayrıca kutluyorum. Yıldırım’da herkes spor yapmalı diyoruz. Bu çerçevede spora ve spor tesislerine yatırımlarımız sürecek" dedi.