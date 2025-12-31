Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynullah Soylu, Bursa genelindeki arıcıların ağır kayıplar verdiğini ifade etti. Yaz aylarında yapılan bilinçsiz zirai ilaçlama nedeniyle arı popülasyonunun ciddi şekilde zarar gördüğünü vurgulayan Soylu, yaşanan kayıpların hem bal üretimini hem de tarımsal verimi tehdit ettiğini dile getirdi.

“Milyonlarca Arı Zirai İlaç Yüzünden Öldü”

Zirai ilaçların arılar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Birer hafta arayla çok güçlü kolonilerimiz yerle bir oldu. 80 bin nüfuslu arı birden 30 bine düştü. Kovan başına 50 bin arı kaybı çok ciddi bir oran. Bunu 100 kovanımda yaşadım. Milyonlarca arı zirai ilaç yüzünden öldü. Bursa’daki tüm arıcıların kaybını siz hesap edin.”

Poleni Getiren Arılar Öldü, Kovanlar Çöktü

Ölen arıların tamamının kovana katkı sağlayan işçi arılar olduğunu belirten Soylu, arı ölümlerinin zincirleme etkilere yol açtığını söyledi:

“Poleni getiren, balı yapan arılarım öldü. İçeride ısı dengesi bozuldu, yavrular gelişemedi. Çürüme ve hastalıklar başladı. Bunları önlemek için ekstra maliyetler oluştu. Kıştan güçlü çıkan kolonilerimiz bilinçsiz tarımsal faaliyetler yüzünden çöktü.”

“Arılar Tarımsal Üretimin Temel Unsuru”

Bursa genelinde 1300 arıcı üyenin bulunduğunu aktaran Soylu, özellikle meyve üretiminin yoğun olduğu bölgelerde sorunların arttığını söyledi:

“Armut, kiraz, şeftali ve elma gibi zirai ilaç kullanılan ürünlerin olduğu alanlarda arıcılar çok mağdur. Biz bal üretmek için çiçeğe muhtacız ama o çiçeklerin meyveye dönüşmesi için de arıya ihtiyaç var. Bu bilince sahip kaç çiftçi var?”

Çiftçilere Net Çağrı: “İlaçlama Sabah Değil, Akşam Yapılsın”

Çözümün aslında çok basit olduğunu vurgulayan Soylu, çiftçilere önemli bir çağrıda bulundu:

"İlaçlama yapılmadan önce bize haber verilirse önlem alırız. Asıl önemlisi, ilaçlama ikindi vaktinden sonra yapılmalı. Arılar sabah erken saatlerden 11.00'e kadar yoğun çalışıyor. Bu saatlerde ilaç atılırsa arıların hepsi orada kalır."

Uludağ Eteklerinde Doğal Bal Üretimi Tehlikede

Uludağ eteklerinde doğal kestane ve çiçek balı ürettiklerini belirten Soylu, arı ölümlerinin sadece bal üretimini değil, bölgedeki ekosistemi de tehdit ettiğini söyledi: