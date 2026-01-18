Merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşen açılışta, 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle ev eşyalarının düşük fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğu artırdı.

Mağazada 100 TL’den satışa çıkarılan çaydanlık, çerezlik ve çeşitli mutfak ürünleri büyük ilgi görürken, kapıların açılmasıyla birlikte çok sayıda kişinin aynı anda içeri girmek istemesi sonucu zaman zaman zor anlar yaşandı. Görevliler, kalabalığı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, yaşanan yoğunluğa rağmen uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak için alışverişlerini sürdürdü.