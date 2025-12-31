BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2026’nın Bursa için makro projeler ve büyük yatırımlar yılı olacağını vurgulayarak, tarım, gıda sanayi ve kentsel dönüşüm odaklı projelerin hız kazanacağını söyledi.

“2026 Yılı Makro Projeler ve Yatırım Yılı Olacak”

BTB’nin Doğanbey’deki hizmet binasında gerçekleştirilen yılın son Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa Aksu başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2025 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik hedefler ve bütçe görüşmeleri ele alındı.

Başkan Özer Matlı, konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, yüksek faiz–düşük kur politikasının özellikle emek yoğun sektörlerde rekabet gücünü zayıflattığını ifade etti.

Tarım ve Hayvancılıkta Alarm: Üretimde Süreklilik Tehlikede

Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlara da değinen Matlı, artan girdi maliyetleri, iklim riskleri ve şap hastalığının üretimde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Bu gelişmelerin arz dengesini bozduğunu ve maliyet baskısını artırdığını kaydeden Matlı, sektörde planlı üretimin önemine vurgu yaptı.

BTB’den Rekor Tescil İşlem Hacmi

Zorlu ekonomik koşullara rağmen Bursa Ticaret Borsası’nın 2025 yılında başarılı bir performans sergilediğini ifade eden Matlı,

“11 aylık dönemde 60 milyar TL’lik tescil işlem hacmine ulaştık. Yılı 65 milyar TL’nin üzerinde, borsa tarihimizin en yüksek işlem hacmiyle kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

Matlı ayrıca, Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu’nda 610 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle BTB’nin tarım ticaretinin dijitalleşmesinde öncü borsalar arasında yer aldığını belirtti.

İhracatta Yeni Hedef: Asya Pazarı

Gıda UR-GE projeleri kapsamında 2025’te Romanya ve Bulgaristan’da düzenlenen B2B organizasyonlarla önemli iş birlikleri sağlandığını söyleyen Matlı,

2026 yılında Japonya başta olmak üzere Asya pazarına odaklanacaklarını açıkladı.

Eğitimde Örnek Model: Hamidiye Tarım Lisesi

BTB’nin proje okulu olan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulamalı eğitim modeliyle Türkiye genelinde örnek gösteriliyor. Matlı, okulun Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB iş birliği protokolünde rol model olarak yer aldığını belirtti.

Bursa’ya Değer Katacak Dev Projeler

BTB’nin vizyon projeleri arasında yer alan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’de bir ticaret borsası tarafından hayata geçirilecek ilk OSB olma özelliğini taşıyor. Projenin, Bursa’nın tarıma dayalı sanayi gücünü önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Öte yandan, mülkiyeti BTB’ye ait 66 dönümlük ET-BA arazisinde hayata geçirilecek dönüşüm projesiyle, Bursa’nın doğu yakasında yeni bir cazibe merkezi oluşturulması hedefleniyor.

“2026’da Yapısal Adımlar Belirleyici Olacak”

2026 yılına dair beklentilerini paylaşan Başkan Matlı, parasal istikrarın netleşmesiyle birlikte üretim, yatırım ve istihdamda toparlanma öngördüklerini belirterek, tarım ve hayvancılıkta planlı üretim ve verimlilik odaklı desteklerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

2026 Bütçesi Oy Birliğiyle Onaylandı

Toplantının sonunda 100 milyon TL’lik 2026 bütçesi, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Matlı, tüm üyelere ve çalışanlara teşekkür ederek, “Tüm üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.