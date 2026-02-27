Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Fide ve Fidan Desteği Projesi” çerçevesinde, Orhaneli’de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı 62 üreticiye toplam 8 bin 155 adet çilek, yaban mersini ve kızılcık fidanı teslim edildi. Keles’te ise 146 üreticiye 18 bin 555 adet ahududu, çilek, yaban mersini ve kızılcık fide ve fidanı ulaştırıldı. Çilek fidelerinin ise ilerleyen dönemde üreticilere teslim edileceği bildirildi.

Yetkililer, proje kapsamında üreticilere yaklaşık 1 milyon liralık katkı sağlandığını belirtirken, Bursa genelinde bugüne kadar 934 üreticiye ulaşıldığını açıkladı. Proje sonunda toplam 4 milyon 670 bin liralık destek sağlanması ve 83 bin 515 adet fide ve fidanın üreticiyle buluşturulması hedefleniyor.

Destek sayesinde maliyetlerin azalacağını ve daha verimli, kaliteli üretim yapabileceklerini ifade eden üreticiler, katkılarından dolayı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.