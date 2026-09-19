Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı için kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Diyarbakır'a hareket etti. Beşiktaş'ın, Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi için kamp kadrosu da belli oldu.

Siyah-beyazlılarda topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptanan Leandro Trossard'ın yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu Diyarbakır'a götürülmedi.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

'Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Amir Murillo.'