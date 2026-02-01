İTO verilerine göre, Aralık 2025’te aylık enflasyon yüzde 1,23, yıllık enflasyon ise yüzde 37,68 seviyesinde bulunuyordu.

En Yüksek Artış Sağlık Harcamalarında

Ocak ayında harcama grupları bazında en yüksek fiyat artışı sağlık harcamalarında yaşandı. Sağlık grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 11,94 artarken, ulaştırma harcamaları yüzde 9,96 yükseldi.

Diğer harcama gruplarındaki aylık fiyat artışları ise şöyle gerçekleşti:

Çeşitli Mal ve Hizmetler: %8,52

Lokanta ve Oteller: %6,22

Ev Eşyası: %4,40

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: %4,27

Haberleşme: %4,26

Eğlence ve Kültür: %3,23 ABD verileri yurt dışı piyasalarda yön arayışını artırdı İçeriği Görüntüle

Konut: %2,56

Eğitim: %2,53

Alkollü İçecekler ve Tütün: %0,21

Buna karşılık, Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda fiyatlar yüzde 2,32 oranında geriledi.