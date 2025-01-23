ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendirdi. Yaptığı yazılı açıklamada Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 45 seviyesine çekmesini olumlu bulduklarını belirten Baran, “Merkez Bankamızın bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 45 seviyesine düşürmesi olumlu bir gelişme. Faiz indirimi, yatırım ve üretimin önünün açılması açısından önemli bir adım, ancak dezenflasyon süreci devam ediyor ve bu sürecin maliye politikalarıyla, yapısal reformlarla güçlendirilmesine yönelik adımların da atılması gerekiyor. Finansmana erişimi kolaylaştırma, ekonomiye canlılık sağlama, yatırım, üretim ve istihdamın önünün açılması açısından önemli bir adım, ancak dezenflasyon süreci devam ediyor. İş dünyası olarak enflasyon sorunundan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bu dönemde uygulanan programı, maliye politikalarıyla, yapısal reformlarla güçlendirmek gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca bankaların indirim kararını, ekonomimizin omurgası durumundaki KOBİ’lerimize kredi faiz indirimi olarak yansıtmasını bekliyoruz” dedi.

